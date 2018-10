Weiterer Strand in Südfrankreich wegen Ölresten gesperrt

Nach der Kollision zweier Frachtschiffe

Hyeres – Nach der Kollision zweier Frachtschiffe bei Korsika sind an einem weiteren südfranzösischen Strand Ölreste gefunden worden. Der Almanarre-Strand südlich von Hyeres wurde deshalb für Besucher geschlossen, wie die Regionalzeitung "Var-Matin" am Sonntag berichtete.

Ausgelaufene Ölreste waren zu Wochenbeginn bereits an der Küste unweit des bekannten Badeortes Saint-Tropez und in zwei Nachbarkommunen entdeckt worden. Die Präfektur hatte am Freitag dann von neun betroffenen Gemeinden mit zusammen 26 Stränden berichtet. Sie forderte die Bevölkerung auf, die verschmutzten Bereiche nicht zu betreten.

Reinigungsarbeiten fortgesetzt

Die Reinigungsarbeiten gingen am Wochenende laut Medien weiter. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf einen hohen Verantwortlichen der zuständigen Präfektur, dass eine vollständige Beseitigung der Ölreste Monate dauern könnte.

Nach dem Zusammenstoß eines Autotransportschiffes und eines Containerfrachters vor rund zwei Wochen hatten die französische und die italienische Marine den Großteil des ausgelaufenen Öls abgepumpt. Reste trieben aber weg. (APA/dpa, 21.10.2018)