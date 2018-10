Die Macht der Maschinen im "Tatort"-München: Top oder Flop?

foto: orf/br/hendrik heiden

Bei faz.net fällt das Fazit von Ursula Scheer folgendermaßen aus: "Logisch ist vieles davon nicht. Aber "KI" gelingt ein kleines Kunststück. Dieser "Tatort" wirft in seiner soliden Weise die Gegenwartsfrage auf, wo das Vertrauen in die Macht der Maschinen enden muss, und verbindet sie mit der überzeitlichen Tragödie vom Zerfall einer Ehe und Familie. Dirk Borchardt und Lisa Martinek spielen das Paar, das Schaden an seiner Seele nimmt. Die KI begreift nichts davon. Leitmayr und Batic dagegen begreifen sehr viel."

Und was meinen Sie? Top oder Flop? (red, 21.10.2018)