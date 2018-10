Kein Augenschmaus bei Admira gegen WAC

Südstädter warten schon seit acht Heimspielen auf einen Sieg – Ein Punkt für WAC nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge

Ma. Enzersdorf – Das Fußball-Bundesliga-Duell zwischen der Admira und dem WAC hat am Sonntag ein 0:0 gebracht. Die Nullnummer in einer zerfahrenen Partie in Maria Enzersdorf brachte keinen Klub wirklich weiter – die Südstädter schlossen zwar nach Punkten zu Altach auf, bleiben aber Letzter, der WAC belegte vor dem Abendspiel zwischen Austria und Sturm Graz weiterhin Platz fünf.

Einen Sieger hatte die Partie auch nicht wirklich verdient – beide Mannschaften waren eher auf Sicherheit bedacht und riskierten wenig. Wenn es dann doch einmal den Anschein hatte, als könnte sich eine gefährliche Aktion entwickeln, funktionierte entweder der letzte Pass oder der Abschluss nicht.

foto: apa/herbert p. oczeret Michael Liendl (WAC) und Daniel Toth (Admira) in Aktion.

Die sich dadurch entwickelnde Langeweile wurde vorerst nur in der 41. Minute kurz unterbrochen. WAC-Stürmer Bernd Gschweidl zog nach einem Konter auf und davon, wurde zunächst kurz abgedrängt, kam dann aber doch noch in Schussposition und beförderte das Spielgerät am kurzen Eck vorbei. Wenige Sekunden später flog ein Weitschuss von Marcel Ritzmaier relativ knapp an der Stange vorbei.

Die schon vor dem Seitenwechsel harmlose Admira verzeichnete ihre einzige halbwegs nennenswerte Gelegenheit in der 50. Minute, als ein Schuss von Sinan Bakis genau in den Armen von WAC-Schlussmann Alexander Kofler landete. Die besseren Chancen in den zweiten 45 Minuten hatten die Wolfsberger – in der 78. Minute ging ein Kopfball des eingewechselten Dever Orgill nach Flanke von Sasa Jovanovic deutlich über die Querlatte, in der 83. Minute schlenzte Michael Liendl den Ball aus guter Position ebenfalls über das Tor.

So blieb es beim torlosen Unentschieden, womit die Admira saisonübergreifend schon seit acht Heimspielen auf einen Sieg wartet. Der WAC holte nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge zumindest wieder einen Punkt. (APA, 21.10.2018)

Fußball-Bundesliga – 11. Runde:

Admira – WAC 0:0

Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 1.700, SR Schörgenhofer

Admira: Leitner – Zwierschitz, Thoelke, Bauer, L. Malicsek – Vorsager (75. Maier), Toth, Hjulmand – Soiri (63. Paintsil), Sahanek (83. Jakolis), Bakis

WAC: Kofler – Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz – M. Leitgeb – Wernitznig, Liendl, Ritzmaier – Gschweidl (67. Orgill), Schmerböck (75. Jovanovic)

Gelbe Karten: Hjulmand, Zwierschitz, Maier bzw. Rnic, Novak