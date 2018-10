Gegner zu Boden geschlagen: Kapfenberg-Legionär entlassen

Basketball-Meister trennt sich nach Insultierung im Match gegen Wels von US-Spieler Samuels

Kapfenberg – Basketball-Meister Kapfenberg Bulls hat sich am Samstag nach dem Bundesliga-Spiel bei den Flyers Wels (65:81) von David Samuels getrennt. Der US-Amerikaner hatte den Welser Erwin Zulic nach dessen erfolgreichem Wurf von hinten hart auf den Hinterkopf und zu Boden geschlagen. Der 26-jährige Forward hatte den Ball mit einem Dunk im Korb versenkt, und sich danach noch einige Sekunden lang am Ring festgehalten – offenbar zu viel für Samuels, der daraufhin die Nerven verlor. Die Schiedsrichter verwiesen ihn sofort des Feldes, mit dem Vorfall wird sich die ABL-Rechtsabteilung beschäftigen.

Für Bulls-Geschäftsführer Oliver Freund war die Entlassung des vor dieser Saison verpflichteten Samuels unausweichlich. "Zu so einem Verhalten gibt es nicht viel zu sagen und auch nichts zu überlegen. Der Spieler hat für seine Aktion die Konsequenzen zu tragen, da gibt es keinen Spielraum und nichts abzuwarten. In unserer Organisation und im Sport allgemein ist dafür kein Platz", erklärte Freund in einer Aussendung. Der Spieler werde umgehend die Heimreise antreten. (red, APA – 21.20. 2018)