Vanek trifft bei erstem Saisonsieg der Red Wings

Detroit bezwingt Panthers in Overtime – Grabner bei Coyotes-Niederlage ohne Scorerpunkte, Raffls Flyers siegten

Winnipeg – Zwei Siege und eine Niederlage haben Österreichs Cracks am Samstag in der NHL verbucht. Thomas Vanek steuerte mit dem wichtigen Ausgleich zum 3:3 der Detroit Red Wings gegen die Florida Panthers einen Treffer zum ersten Saisonsieg seiner Mannschaft bei. Es war der zweite Treffer Vaneks in seiner 14. NHL-Spielzeit.

Einen Sieg gab es auch für Michael Raffl mit den Philadelphia Flyers, die sich zu Hause gegen die New Jersey Devils mit 5:2 durchsetzen. Raffl durfte sich auch ohne Scorerpunkt und mit nur 8:43 Minuten Eiszeit zumindest über den Sieg freuen. Für Michael Grabner, den Stürmer in Diensten der Arizona Coyotes, gab es wenig Grund zur Freude: Weder Punkte noch Sieg, denn die gastgebenden Winnipeg Jets siegten mit 5:3.

Mit einem 3:0-Sieg bei den Edmonton Oilers haben die Nashville Predators ihren starken Saisonstart mit dem fünften Sieg in Folge fortgesetzt. In acht Saisonpartien haben sie nun siebenmal gewonnen.

NHL-Ergebnisse am Samstag:

Florida Panthers – Detroit Red Wings 3:4 n.V., Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 5:2, Winnipeg Jets – Arizona Coyotes 5:3, San Jose Sharks – New York Islanders 4:1, Edmonton Oilers – Nashville Predators 0:3, Carolina Hurricanes – Colorado Avalanche 1:3, Columbus Blue Jackets – Chicago Blackhawks 1:4, Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 5:4 n.V., Vancouver Canucks – Boston Bruins 2:1 n.V., Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 3:1, Los Angeles Kings – Buffalo Sabres 1:5, Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues 1:4, Ottawa Senators – Montreal Canadiens 4:3 n.V.