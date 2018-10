20-Jährige in Zell am See getötet: Motiv weiter unklar

Die Polizei ermittelt "in alle Richtungen", der Täter ist weiter auf der Flucht

Zell am See – Nach dem gewaltsamen Tod einer 20-jährigen Pinzgauerin in Zell am See am Samstag laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Die junge Frau war gegen 21.30 Uhr im Eingangsbereich ihrer Wohnung von einem Unbekannten erschossen worden. Die Einheimische wurde von mehreren Projektilen in den Oberkörper getroffen und starb noch im Stiegenhaus. Unterdessen spekulierten Medien über das Tatmotiv.

Gerüchte über Verbindungen zum Drogenmilieu

So sollte das Opfer im November in einem Drogenprozess aussagen, berichtete die "Kronen Zeitung" am Montag und schrieb von einer "Hinrichtung." Die Verkäuferin habe selbst eine Vergangenheit im Drogenmilieu gehabt, allerdings ihre Strafe abgesessen und sei von den Drogen geläutert gewesen. Ein verdächtiger Ex-Freund der jungen Frau sei am Sonntag selbst zur Polizei gekommen, um eine Aussage zu machen und ein Alibi zu präsentieren: "Ich bin das nicht gewesen", soll er gegenüber der Zeitung "Österreich" beteuert haben.

Für diese Informationen gab es am Montag allerdings weder eine Bestätigung von der Polizei noch von der Justiz. Auch dass die Ermittler nach einem verdächtigen Mann – einem gebürtigen Türken, der in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein soll – fahndet, wurde nicht kommentiert

Täter weiter flüchtig

"Eine konkrete Stoßrichtung gibt es nicht, wir ermitteln in alle Richtungen", sagte Polizeisprecherin Verena Rainer am Montagvormittag zur APA. Naturgemäß konzentriere man sich derzeit auf das Umfeld der Getöteten. Zugleich wird die Suche nach der Schusswaffe fortgesetzt. Am Sonntag wurden dazu kurzzeitig die nahe dem Tatort verlaufenden Bahngleise gesperrt. Sollte der Schütze die Waffe nicht noch bei sich haben, könnte er sie auch im nahen Zeller See entsorgt haben.

Die Polizei wird am Montag auch die Daten des Mobiltelefons des Opfers weiter analysieren. Das Ergebnis der Obduktion der Leiche stand noch aus. Die Nachbarn hatten am Samstagabend Hilfeschreie gehört und die 20-Jährige blutüberströmt im Stiegenhaus gefunden. Eine Suche nach dem Täter in dem Mehrparteienhaus durch das Einsatzkommando Cobra verlief negativ. Die Spurensicherung stellte offenbar vier Patronenhülsen und drei Projektile sicher. Mit welcher Waffe der Angreifer geschossen hat, konnte die Polizei noch nicht sagen. (red, APA, 21.10.2018)