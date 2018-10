Marc Marquez krönte sich vorzeitig zum MotoGP-Champion

Rivale Dovizioso stürzte in vorletzter Runde

Motegi – Der spanische Motorrad-Star Marc Marquez hat sich am Sonntag vorzeitig zum fünften Mal den WM-Titel in der MotoGP-Klasse gesichert. Der Honda-Pilot feierte im Grand-Prix von Japan in Motegi seinen achten Saisonsieg und liegt damit vor den restlichen drei Saisonläufen uneinholbar voran.

Sein aus der Pole Position gestarteter Verfolger Andrea Dovizioso (Italien/Ducati) stürzte im Duell um den Sieg in der vorletzten Runde, als er den führenden Marquez überholen wollte. Für den 25-jährigen Marquez war es der insgesamt siebente WM-Titel. (APA, 21.10.2018)