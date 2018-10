Hamilton startet auch in Austin aus der Pole

Bestzeit vor Vettel, der wegen einer Strafe auf Startplatz fünf zurückgereiht wird

Austin (Texas) – Lewis Hamilton nimmt auch den Grand Prix der USA von der Pole Position aus in Angriff. Der WM-Führende erzielte am Samstag im Qualifying für das Rennen in Austin/Texas die schnellste Zeit vor Sebastian Vettel im Ferrari. Der Deutsche muss wegen einer Strafversetzung aber vom fünften Platz aus starten. Neben Hamilton in Reihe eins steht am Sonntag Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen.

foto: apa/afp/getty images/mark thomps Vorfreude.

Für Hamilton war es die bereits 81. Pole-Position. Er kann in Austin vorzeitig seinen fünften WM-Titel sicherstellen. Der 33-jährige Brite muss dazu am Sonntag (ab 20.10 Uhr MESZ/ORF eins, RTL) mindestens acht Punkte mehr holen als Vettel. (APA, 20.10.2018)

Qualifying für den Formel-1-Grand Prix der USA in Austin/Texas (nach 3 Durchgängen):

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:32,237 Min.

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,061 Sek. *

3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,070

4. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,379

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +1,257

6. Esteban Ocon (FRA) Racing Point Force India +1,908

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1,978

8. Romain Grosjean (FRA) Haas +2,013

9. Charles Leclerc (MON) Sauber +2,183

10. Sergio Perez (MEX) Racing Point Force India +2,357

11. Carlos Sainz Jr. (ESP) Renault 1:34,566

12. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:34,732

13. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso Honda 0,0 *

14. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso Honda 0,0 *

15. Max Verstappen (NED) Red Bull Renault ohne Zeit im Q2

16. Fernando Alonso (ESP) McLaren Renault 1:35,294

17. Sergej Sirotkin (RUS) Williams Mercedes 1:35,362

18. Lance Stroll (CAN) Williams Mercedes 1:35,480

19. Marcus Ericsson (SWE) Sauber Ferrari 1:35,536

20. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren Renault 1:35,735



* Rückversetzung nach Strafen