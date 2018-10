Zehnter Sieg für PSG im zehnten Spiel

Noch sechs Siege fehlen auf Monaco-Siegesserie

Paris – Paris Saint-Germain hat in der französischen Fußball-Liga auch ohne seine brasilianischen Stars Neymar und Thiago Silva im zehnten Spiel den zehnten Sieg gefeiert. Beim 5:0 gegen das schwächste Liga-Auswärtsteam SC Amiens erzielten Marquinhos (12.), Adrien Rabiot (42.), Julian Draxler (80.), Kylian Mbappe (82.) und Moussa Diaby (87.) die Treffer.

Mehr noch als die Punkteausbeute – die beste in der Ligue-1-Geschichte nach den ersten zehn Runden – zeigt das Torverhältnis von 37:6, wie klar PSG die Liga dominiert. In keinem der zehn bisherigen Matches erzielte das Starensemble weniger als drei Treffer. Zur längsten Siegesserie der Ligue 1 fehlen Tuchels Team noch sechs Siege. Monaco gewann zwischen Februar und August 2017 16 Mal in Folge. (APA/sda, 20.10.2018)