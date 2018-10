LASK im Heimspiel gegen Altach nur remis

Altachs erste Ausgleichschance resultierte im Anschluss an einen Eckball, doch Kristijan Dobras traf nur das Außennetz (67.). Auf der anderen Seite scheiterte Ranftl mit einem Distanzschuss an Kobras (81.), ehe Dobras mit seinem für Schlager unhaltbar abgefälschten Schuss den Spielverlauf auf den Kopf stellte. Im Finish schlug ein weiterer Weitschuss von Ranftl knapp neben der Stange ein (89.). (APA, 20.10.2018)

Nach dem Wechsel legten die Gastgeber wieder einmal einen Blitzstart hin und hatten Chancen im Minutentakt. Zunächst traf Maximilian Ullmann die Lattenkreuzkante (47.), dann kam Reinhold Ranftl nach einer Flanke von Thomas Goiginger aufs lange Eck um Sekundenbruchteile zu spät, ehe Joao Victor nach Idealpass von Otubanjo mit seinem dritten Saisontor die Führung erzielte. Der LASK blieb auch danach am Drücker, hatte aber Pech im Abschluss. So scheiterte etwa Otubanjo an Schlussmann Martin Kobras (56.).

Im Gegensatz zum Tabellendritten LASK, der vor der Länderspielpause unglücklich 0:1 gegen Wacker Innsbruck verloren hatte, sind die Altacher nach zuletzt zwei Siegen nun schon drei Partien ungeschlagen. Trotz Punktgewinn in Pasching könnte die Mannschaft von Werner Grabherr nach der elften Runde aber wieder am Tabellenende stehen, sofern die Admira am Sonntagnachmittag (14.30) gegen den WAC den ersten Heimsieg der Saison feiern sollte.

Stimmen

Oliver Glasner (LASK-Trainer): "Das sind natürlich zwei verlorene Punkte für uns. Wir waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben es verabsäumt, nach dem 1:0 den Sack zuzumachen. Chancen dafür waren genug da. Doch ich bin nicht enttäuscht, die Leistung hat wieder gestimmt. Es ist halt schade, wir brauchen wieder die Effizienz, die wir am Anfang der Saison hatten, und auch eine gewisse Leichtigkeit beim Torschuss. Wenn ich sehe, dass wir in den letzten beiden Spielen in Innsbruck und heute 45:6-Torschüsse hatten und nur ein Punkt haben, dann ist das fast schon skurril."

Joao Victor (LASK-Torschütze): "Fußball ist manchmal unerklärbar. Warum wir vor dem heutigen Tor fünf Halbzeiten kein Tor gemacht haben, ist schwer zu sagen. Chancen waren ja genug da. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten. Die Leistung hat gestimmt, nur die Punkteausbeute und die Effizienz fehlen derzeit."

Werner Grabherr (Altach-Trainer): "Alles in allem ist es ein glücklicher Punkt für uns. Mit der ersten Halbzeit war ich zufrieden, zumal wir auch kurz vor der Pause eine Riesenchance hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir es der Heimmannschaft zu einfach gemacht und dem LASK zu viele Chancen eingeräumt. Doch wir haben nie aufgegeben, und deshalb bin ich mit dem Punkt auch sehr zufrieden."

Kristijan Dobras (Altach-Torschütze): "Für mich spielt der LASK den besten Fußball in Österreich. Wir haben dennoch den Punkt verdient, weil wir immer an uns geglaubt haben. Du brauchst beim LASK auch etwas Glück. Wir hatten am Anfang der Saison weniger Glück, heute kam es uns zugute. Wir wollen auf die letzten Erfolge einschließlich dem heutigen aufbauen. Wir wollen wieder das alte Altach werden – wie letztes Jahr in der Hinrunde."