Knapp 200 Migranten in griechischen Gewässern gerettet

Konnten Notsignal per Telefon absetzen

Athen – Die griechische Küstenwache hat im Mittelmeer erneut knapp 200 Migranten gerettet. Im Ionischen Meer südwestlich der Insel Kefalonia seien am Samstag 70 Menschen an Bord eines Flüchtlingsbootes entdeckt worden, berichtete der Staatsrundfunk ERA. Die Migranten hätten zuvor ein Notsignal per Telefon absetzen können.

128 Migranten in der Ägäis

Weitere 128 Migranten wurden nach Angaben der Küstenwache in der Ägäis aufgegriffen, als sie aus der Türkei zu den griechischen Inseln Lesbos, Chios und Samos übersetzten. Fast täglich entdeckt die griechische Küstenwache Boote mit Migranten in der südlichen Ägäis, rund um Kreta sowie im Ionischen Meer. (APA, dpa, 20.10.2018)