Später Ausgleich bei Chelsea bricht ManUniteds Herz

Manchester kassiert 2:2 in der 96. Minute, Trainer Mourinho nach Provokation schwer echauffiert

London – Manchester United und sein in der Kritik stehender Trainer Jose Mourinho haben einen Befreiungsschlag knapp verpasst. Der kriselnde englische Rekordmeister kassierte am Samstag in seinem Premier-League-Match bei Chelsea in der 96. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2-Endstand.

Zunächst hatte Antonio Rüdiger (21.) per Kopfball die Führung für die Gastgeber erzielt. Doch in der zweiten Hälfte drehte der Franzose Anthony Martial (55., 73.) die Partie mit einem Doppelpack zugunsten der Mourinho-Elf um. Als ManUnited schon wie der sichere Sieger aussah, gelang Ross Barkley (96.) doch noch der Ausgleich für Chelsea, das vorläufig mit 21 Punkten die Tabellenführung übernahm.

Mourinho war nach dem Drama zum Schluss kaum zu bändigen. Nach Provokationen von der Bank seines Ex-Klubs sprang der Portugiese wutentbrannt auf und musste von Kollegen und Ordnern zurückgehalten werden. Es folgten Rangeleien mit und unter mehreren Spielern. Erst nach einigen Minuten hatte sich die Lage wieder beruhigt. Nach Schlusspfiff kam es zu versöhnlichen Szenen, nicht zuletzt unter zwischen Mourinho und seinem Chelsea-Kollegen Maurizio Sarri. Die mitgereisten United-Fans feierten ihren Manager mit Gesängen. (sid, APA, red – 20.10. 2018)