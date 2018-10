Pole Position für Dovizioso in Japan, Marquez Sechster

Nur ein Sieg des Italieners kann fünften Titel für Spanier noch hinauszögern

Montegi – Der Italiener Andrea Dovizioso startet im Motorrad-GP von Japan in Motegi am Sonntag in der MotoGP-Klasse aus der Pole Position. Der Zweite der WM-Wertung distanzierte mit seiner Ducati den überlegenen Spitzenreiter Marc Marquez um 0,299 Sekunden, damit blieb dem Spanier, der sich vorzeitig seinen fünften Titel sichern könnte, nur der sechste Platz und Reihe zwei.

Der Franzose Johann Zarco (Yamaha) kam Dovizioso im Qualifying mit 0,068 Sekunden Rückstand am nächsten, der Australier Jack Miller (Ducati/+0,137) war Dritter. Dovizioso schaffte erst zum zweiten Mal in dieser Saison die Pole. Er muss gewinnen, um die Krönung des mit 77 Punkten Vorsprung führenden Marquez schon auf der Honda-Hausstrecke zu verhindern.

"Die Strecke kommt unserer Maschine entgegen", freute sich Dovizioso vor dem viertletzten Saisonrennen (06.45 Uhr/live ServusTV). "Das haben wir gewusst und haben das gemacht, was wir geplant hatten. Aber Marc ist im Rennen sehr schnell, es wird ein harter Kampf."

Valentino Rossi (Yamaha), der mit 99 Punkten Rückstand auch noch eine theoretische Titelchance hat, war nur Neunter. Die zwei KTM-Piloten starten aus der fünften Reihe. Der Brite Bradley Smith war 13. unmittelbar vor seinem Teamkollegen Pol Espargaro. Der dreifache MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) hatte wegen einer Handverletzung auf ein Antreten verzichtet. (APA/Reuters – 20.10. 2018)