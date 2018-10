Huawei bastelt an faltbarem 5G-Smartphone

Laut CEO Richard Yu soll das Gerät in der nächsten Generation an Huawei-Smartphones erscheinen

Huawei entwickelt momentan ein faltbares Smartphone, das alle Stücke spielen – also kein Retro-Gerät – sein soll. Das bestätigte Firmenchef Richard Yu in einem Interview mit Digital Trends. Das Smartphone soll Teil des nächsten Line-Ups sein, sagte Yu. Insider schätzen, dass es vor der zweiten Jahreshälfte 2019 nicht in den Handel kommen wird.

Immer größere Displays

Vorerst habe sich Huawei auf Geräte wie das Huawei Mate 20 X konzentriert, ein Smartphone mit einem 7,2 Zoll großen Display. Die Idee faltbarer Premium-Smartphones kursiert schon länger, analysiert Engadget. Samsung und LG haben derartige Geräte sogar schon auf den Markt gebracht, allerdings ohne großen Erfolg. Der Trend zu immer größeren Displays könnte eine Faltbarkeit jedoch wieder zum Trend machen. (red, 20.10.2018)