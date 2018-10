Morgen-Update für Sonntag, den 21.10.2018: SPÖ, Trump und Brexit

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Peter Kaiser denkt laut über Rückzug als SPÖ-Vizeparteichef nach

[International] Trump will Abrüstungsvertrag mit Russland kündigen

[International] Erklärung Saudi-Arabiens: Journalist Khashoggi starb bei "Kampf in Botschaft"

[Kommentar] Geständnis mit Reinwaschung



[Großbritannien] 670.000 Demonstranten fordern zweites Brexit-Referendum

[Sport] 3:0 – Hartberg-Gala gegen Rapid

[Panorama] Vier Immobiliengeschäfte, die besonders viel Kritik ernten

[Wetter] Am Sonntag stellt sich im Großteil des Landes ein Mix aus Sonnenschein und Wolken ein, morgendliche Nebel- oder Hochnebelfelder lösen sich rasch auf. Ungetrübt sonnig wird es aber nun auch im Westen und Süden nicht mehr, am zahlreichsten sind die Wolken in der Osthälfte. 10 bis 19 Grad.



[Zum Tag] Thomas Alva Edisons erste markttaugliche Glühlampe bestand 1879 einen Dauertest von über 40 Stunden. Der 21. Oktober gilt daher als Geburtstag der praktischen Glühbirne.