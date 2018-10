Der Diabetes kann mich mal

Erfahrungsbericht eines zuckerkanken Journalisten, der im Sommer einige Tage mit dem Rad unterwegs war

Prolog: Müde, abgespannt, nervös, unendlich viel Durst und mindestens zehn Mal am Tag die Blase leeren: Das waren schon untrügliche Zeichen dafür, dass da etwas nicht stimmte. Als ich den Blutbefund aus dem Labor holen wollte, war ich dann doch überrascht. Die Ordinationshilfe befahl, nachdem sie einen Blick in den Befund geworfen hatte, mit harschem Ton "Setzen Sie sich hin!" Sie ignorierte meine Frage, was denn so Schreckliches passiert sei, und lief aufgeregt davon, um den Laborleiter zu holen. Der gute Mann sah dann auch recht bestürzt aus, meinte nur, ich müsse sofort zum behandelnden Arzt gehen, um weitere Schritte zu besprechen. "Sie haben Diabetes!" In einer ersten naiv-emotionalen Schockreaktion kam von mir: "Ok, dann nehme ich ein paar Medikamente – und alles wird gut." Kaum gesprochen, stellte ich mit einigem Selbstzweifel die Ergänzungsfrage: "Das geht doch, oder?"

Geht natürlich nicht: Als Typ-1-Diabetiker, der ich bin, ist man Opfer einer fatalen Verwechslung. Der Körper bildet Antikörper gegen die Insulin produzierenden Betazellen der Bauchspeicheldrüse und zerstört diese wie Fremdkörper. Irgendwann einmal hat der betroffene Patient gar kein körpereigenes Insulin und muss dessen künstliche, in riesigen Pharmafabriken hergestellte Variante injizieren, um Kohlenhydrate in Energie umzuwandeln. Das war vor 17 Jahren. Ich dachte natürlich "Das kann es aber jetzt nicht sein!" und "Verdammt, warum ich?", fiel in ein Loch, zumal ich immer schon der war, der Unausweichliches nicht gern akzeptierte.

foto: dpa Peter Illetschko hat nach seiner Diagnose die Liebe zum Fahradfahren wiederentdeckt.

Was hat das alles mit dem Radfahren zu tun, fragen Sie jetzt sicher. Albert Einstein soll die entscheidende Idee zur Relativitätstheorie beim Radfahren gehabt haben. Arthur Schnitzler nannte das Fahrrad den "Strohhalm, mit dem ich mich an die Lebensfreude klammere", Theodor Herzl nannte das Rad "eine Poesie in der Hast" und für Adam Opel, Gründer des gleichnamigen Unternehmens, war es auch ein Grund zur Freude. Er soll folgenden denkwürdigen, für einen Autoproduzenten Satz gesagt haben "Bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden, wie beim Fahrrad." Ich bin kein Genie und auch kein Unternehmensgründer, ich bin nur Journalist. Ich liebe mein Fahrrad dennoch. Genauer gesagt: Etwa ein Jahr nach der Diabetes-Manifestation, wie es im hochgestochenen Arztdeutsch heißt, habe ich diese Liebe wiederentdeckt.

Das Rad als Fortbewegungsmittel und ich, wie sind also seit 16 Jahren fix zusammen, wir lassen uns auch durch Diebstähle von Satteln, von einer Satteltasche und vom Fahrrad selbst nicht auseinander dividieren. Im Frühjahr und Sommer hilft das Radfahren nicht nur beim Versuch, schwitzenden Körpern in der U-Bahn aus dem Weg zu gehen, sondern auch sich selbst fit zu halten. Wie oft bin ich schon mit einem Freund, ebenfalls Typ-1-Diabetiker auf Tour gewesen? Wenn wir beim Treffen mit guten Zuckerwerten (80-130 mg/dl) angeben können, dann wird, bevor es losgeht, noch ein Eis gegessen. Eine rein prophylaktische Maßnahme, um durch den Sport nicht in einen Unterzucker zu rutschen.

Kein Schönwetter-Radler

Es war im vergangenen Sommer, Mitte Juli. Beim Wunsch den Drauradweg von Villach aus nach Slowenien zu fahren, bewies ich gleich am ersten Tag kein Schönwetter-Radler zu sein. An diesem Tag regnete es nämlich unaufhörlich, ein Regenguss jagte den anderen – ich war dennoch konzentriert und unnachgiebig. Aber das war bei weitem nicht die größte Herausforderung während der ersten Etappe zwischen Villach und Feistritz: dazu zählten eher Teilabschnitte, die durch Wälder und über rumpelige Schotterwege führten. Angesichts der Witterungsbedingungen verlegte ich mich ab und an auf's Schieben. Es war still, nur der Regen war zu hören. Auf meinem Radhelm bildeten sich reißende Bäche mit Regenwasser. Natürlich war da noch etwas: der Diabetes. Ganz ignorieren geht ja dann doch nicht.

Ihn zu managen ist, ehrlich gesagt, auch ohne körperliche Anstrengung nicht immer ganz leicht. Wer die gleiche Erkrankung hat, weiß, wovon ich spreche: Aufregungen, Stress, Verkühlungen bringen unerklärliche Spitzen, manchmal rutscht man auch in Zuckertiefen (Hypoglykämien) – und weiß nicht wirklich warum. Natürlich: als mobiler, arbeitender Mensch hat man nicht bei jeder Mahlzeit die Gelegenheit, die enthaltenen Kohlenhydrate (Broteinheiten) mittels Waage zu bestimmten und in die entsprechende Insulinmenge umzurechnen. Man arbeitet immer wieder nach dem Motto "Daumen mal Pi" – und verschätzt sich auch manchmal.

Als Typ-1-Diabetiker versucht man es meist mit einer Basis-Bolus-Therapie. Eine bestimmte Menge von lang wirkendem Insulin wird ein bis zweimal täglich verabreicht. Vor jedem Essen kommt das schnell wirksame Insulin dazu. Damit kommt man recht gut durch, hat wenig Probleme. Beim Sport empfiehlt es sich die Therapie anzupassen. Selbst wenn das jetzt langweilig klingen sollte: Bitte nicht ohne Konsultation beim Arzt!

Wenig Insulin war immer noch zu viel

Ich habe das Langzeitinsulin unverändert gelassen – und weil ich mit Flußradweg jenen relativ flachen neben der Donau in Verbindung brachte, also mit einem nicht ganz so anstrengend Weg rechnete –, vor dem Essen ein wenig Insulin injiziert, jedenfalls deutlich weniger als normal. Ich hab ja auch die Beschreibung als familienfreundlicher Leichtradweg gelesen. Das war er auch manchmal, gemütlich der Drau entlang, beschaulich, ruhig, fast meditativ. Aber sonst? Vorweg: Weniger Insulin war immer noch zu viel. Als Diabetiker ist man vernünftigerweise mit Traubenzucker und Süßgetränken ausgestattet, ehe man sich auf ein Rad setzt. Fünf ekelhaft süße Getränke und zahllose Traubenzucker später kam ich in Suetschach bei Feistritz an, wo immerhin ein Gasthaus noch 30 Minuten warme Küche hatte. Ansonsten waren die Straßen schon hochgeklappt. Aber was braucht man schon nach fast 50 Kilometern Biketour außer einem Essen, viel zu trinken und einem Bett.

Am nächsten Tag ging es weiter, wobei ich mich beim Aufsitzen auf dem Sattel doch fragte, wie lange das gut gehen würde. Wohl meinende Menschen schickten Nachrichten, fragten ob alles gut ist und man sich eine Gesäßcreme mitgenommen habe. So etwas gibt es natürlich wirklich, aber ein echter Kerl braucht doch nur eine Radlerhose, maximal, alles andere ist doch wirklich übertrieben!

Die Hoffnung auf weniger Regen

An diesem Tag ging es nach St. Primus, die Hoffnung war groß: Bitte kein Regen und keine schweißtreibenden Steigungen! Danke! Das wurde natürlich nicht erfüllt. Wobei: Das Wetter war eigentlich großartig bis auf die letzte Stunde, in der ich mit Regenschutz bekleidet über eine kurvenreiche, leicht steigende Landstraße fuhr und mich dabei bemühte, Haltung zu bewahren. Der Mensch vergisst unangenehme Momente gern, ich war dabei und danach vor allem stolz auf mich, es geschafft zu haben – ohne Unterzuckerung. Drei Mahlzeiten ohne schnell wirkendem Insulin verhalfen mir dazu. St. Primus ist erst am Weg, der Nabel der Kärntner Touristik zu werden, weshalb die nächste Möglichkeit für ein Abendessen doch ein paar Kilometer entfernt war. Da heißt es, hart zu sich selbst sein. Nicht jammern, denn man hätte das ja auch besser planen können. Die Zuckerwerte waren übrigens großartig.

Der dritte Tag war wieder ganz anders. Der Weg zur slowenischen Grenze galt als nicht sehr weit beschrieben. 50 bis 60 km, das ist auch noch zu schaffen, dachte sich der Autor dieser Zeilen, zumal er auch gut und lange geschlafen hatte. Okay, die Beine fühlten sich schon morgens merkwürdig fremd an, wie Ziegelsteine. Ich dachte: Das würde schon wieder weg gehen, wenn ich nur wieder in den Bike-Groove komme. Das Wetter war prächtig, noch ein Frühstück, selbstverständlich ohne Insulin zu spritzen. Es sollte also nichts die Freude trüben. Und dann waren da doch recht viele Steigungen, aber meine Güte: Wo es rauf geht, kommt man auch wieder unter! Nach der gefühlten 20. Steigung und etwa tausend Höhenmetern war ich stolz auf mich. Ein Held, wenn auch ein erledigter, saß in Lavamünd, so sportlich angespannt wie ein feuchter Ausreibfetzen, aber glücklich.

Epilog: Man braucht Ziele, auch und gerade mit einer unheilbaren Krankheit. Deswegen werde ich die nächste Tour auf fünf Tage anlegen. Wenigsten zwei Tagen vom heurigen Trip konnte mich der Diabetes im großen und ganzen gern haben. Ein unbeschreiblich schönes Gefühl. (Peter Illetschko, 21.10.2018)