Südtirols Regierung hofft auf Schutz vor Populismus-Sturm

SVP geht zuversichtlich in Landtagswahl am Sonntag – Lega erwartet Erfolg bei Votum in Trentino

Die seit 1948 regierende Südtiroler Volkspartei rechnet bei der Landtagswahl am Sonntag (bis 21 Uhr) mit einer Bestätigung ihrer Mandate. Man befürchte keinen Absturz wie den der CSU in Bayern, erklärte Obmann Philipp Achammer am Freitag in Bozen. "Der nationalistische Wind, der durch Europa fegt, wird uns verschonen. Wir sind eine verlässliche Partei und haben viel für dieses Land geleistet."

Landeshauptmann Arno Kompatscher beschrieb Südtirol als Insel des Friedens und Wohlstands in unruhiger Umgebung. Europa sei in der Krise, Italien im Chaos, Südtirol aber habe sich dank der Geschlossenheit und Stärke positiv entwickelt und sehe optimistisch in die Zukunft.

Kompatscher verwies auf die Turbulenzen in der römischen Regierung: "Um welche Chaostruppe es sich handelt, beweisen die Äußerungen von Minister Riccardo Fraccaro zum Brennertunnel." Der Trentiner aus der Fünf-Sterne-Bewegung hatte mit der Forderung Aufsehen erregt, die Arbeiten am Brennerbasistunnel müssten eingestellt werden, da die Kosten für das Projekt zu hoch seien. Die SVP sprach von einer "unverantwortlichen Erklärung".

Auch Lega erwartet Erfolg

SVP-Chef Achammer wehrte sich gegen Spekulationen über den zukünftigen Koalitionspartner in der Landesregierung. Laut Autonomiestatut muss es sich um eine italienische Partei handeln. Dass die Wahl auf die Lega fallen werde, sei eine Spekulation ohne Grundlagen. "Wir werden nur mit einer einzigen Partei koalieren. Die muss sich zur Autonomie, zum friedlichen Zusammenleben der Sprachgruppen und zu Europa bekennen. Das ist bei der Lega nicht der Fall." Die Voraussetzungen erfüllen etwa die Grünen.

Gewählt wird am Sonntag auch in Südtirols Nachbarprovinz Trentino, die bisher von einem Bündnis zwischen Autonomisten und dem PD regiert wurde. Als sicherer Sieger gilt der Lega-Vertreter Maurizio Fugatti, der von neun Bürgerlisten unterstützt wird.



Der allgegenwärtige Innenminister Matteo Salvini bricht seinen Dauerwahlkampf am Samstag ab, um an einer Krisensitzung der Regierung in Rom teilzunehmen: Vizepremier Luigi Di Maio (Fünf Sterne) hatte die Lega beschuldigt, ein wichtiges Gesetz nach dessen Verabschiedung geändert zu haben – was sich als unbegründet erwies. (Gerhard Mumelter aus Bozen, 20.10.2018)