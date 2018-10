Popovic-Debüt in Mattersburg: Nichts überstürzen

Überraschungszweiter St. Pölten auswärts noch unbesiegt und mit neuem Trainer

Mattersburg/St. Pölten – Der SV Mattersburg empfängt am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) in der elften Runde der Fußball-Bundesliga den Tabellenzweiten SKN St. Pölten. Dabei steht das Trainerdebüt von Ranko Popovic bei den Niederösterreichern im Fokus.

Der Nachfolger des zu Rapid gewechselten Dietmar Kühbauer sprach vor seiner Bundesliga-Premiere als Chefcoach von einer "sehr schweren Partie. Mattersburg hat seit der Übernahme von Klaus Schmidt wieder einen klaren Spielplan", erklärte der 51-Jährige, der eine "kampfbetonte" Partie erwartet. "Deshalb wird es wichtig sein, dass wir da entsprechend dagegenhalten und unsere Chancen auch entsprechend nutzen."

St. Pölten ist auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen, hat nach drei Siegen zuletzt ein 0:0 bei der Admira erreicht. In der Fremde kassierte man bisher nur einen einzigen Treffer (beim 2:1 in Altach).

Behutsamkeit

"Ich will das behalten, was wir gut gemacht haben, und werde nichts Radikales machen", kündigte Popovic mit Blick auf die stabile Defensive an. Er wolle aber das Spiel mit dem Ball weiterentwickeln, "ein bisschen updaten in Richtung einer modernen Spielweise. Das ist meine Philosophie, bringt aber natürlich auch ein Risiko mit sich", weiß der ehemalige Abwehrspieler, der aber in dieser Hinsicht nichts überstürzen will. "Man muss dabei die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive finden." (APA, 19.10. 2018)

Mögliche Aufstellungen:

SV Mattersburg – SKN St. Pölten (Mattersburg, Pappelstadion, 14.30 Uhr, SR Altmann). Saisonergebnisse 2017/18: 0:0 (a), 1:1 (h), 3:0 (a), 1:1 (h)

Mattersburg: Kuster – Mahrer, Malic, Ehrhardt – Kerschbaumer, Jano, Hart, Renner – Ertlthaler – Pusic, Gruber

Ersatz: Salaba – Ortiz, Lercher, Höller, Betancor, Perlak, Prosenik

Es fehlen: Bürger (Radiusköpfchenbruch im Ellenbogen), Casali (Mittelhandknochenbruch), Salomon (Seitenbandeinriss), Grgic (bei Amateuren), Kvasina (Muskelverletzung), Rath (Knieprobleme)

St. Pölten: Riegler – Meisl, Luan, Drescher – Ingolitsch, Fountas, Mislov, R. Ljubicic, Haas – Pak, Gartler

Ersatz: Vollnhofer – Okungbowa, Bajrami, Balic, D. Luxbacher, Ambichl, Hofbauer, Schütz, Ouedraogo, Rasner

Es fehlen: Puchegger (angeschlagen), Petrovic (Innenbandeinriss im rechten Knie)