Salzburgs Faden soll gegen Wacker nicht reißen

Meister peilt gegen den Aufsteiger auf taufrischem Rasen den elften Sieg im elften Spiel an

Salzburg/Innsbruck – Alles andere als der elfte Sieg im elften Saisonspiel wäre für Tabellenführer Red Bull Salzburg eine Überraschung. Am Samstag (17.00 Uhr) empfängt die Mannschaft von Marco Rose Wacker Innsbruck, man steht beim ersten Auftritt nach der Ländermatch-Pause vor dem 50. Heimpflichtspiel ohne Niederlage. "Wir müssen den Flow, den wir zuletzt hatten, wieder aufnehmen", sagte Rose. Gespielt wird auf dem neuen Rasen, mit dessen Verlegung am Tag nach dem 2:0 gegen Celtic Glasgow begonnen worden war.

33 Partien in Folge hat man im eigenen Haus nicht mehr verloren– nur Innsbrucks Serie ist mit 39 Spielen länger (13. März 1982 bis 14. September 1984). "Man sollte sich keine Gedanken drüber machen", meinte Rose zum Lauf, der am 3. Dezember 2016 begann. Für Stefan Lainer bedeutet er immerhin eines: "Das gibt eine gewisse Sicherheit und den Glauben an die eigene Stärke."

Dass der Faden in der Länderspielpause gerissen sein könnte, glaubt Lainer, einer von 17 absenten Nationalteam-Kickern, nicht. Der Außenverteidiger setzt auf das "positive Gefühl, dass die meisten von den internationalen Auftritten mitgebracht haben". Einer davon ist sicher Takumi Minamino, der in zwei Testspielen Japans drei Treffer erzielte. Lainer selbst musste in Österreichs Test gegen Dänemark (0:2) am Dienstag passen, meldete sich aber wieder voll fit. Rose kann damit auf seinen gesamten Kader zurückgreifen.

Klammern an Möglichkeiten

Gäste-Trainer Karl Daxbacher wäre deshalb schon mit einem Remis hochzufrieden. "Einen Punkt nehmen wir sofort bei dieser Ausgangslage", betonte der 65-Jährige. "Salzburg verfügt über eine hohe Qualität, sonst schlägt man Leipzig und Celtic nicht. Sie machen das richtig gut", erklärte Daxbacher.

Trotzdem hoffe man als krasser Außenseiter immer auf die Sensation. Daxbacher: "Ein Leistungsunterschied im Fußball ist im Gegensatz zu anderen Sportarten keine Sieggarantie, und das macht es so interessant. Das ist der einzige Mannschaftssport, wo etwa ein Landesliga-Verein im Cup einen Bundesligisten rausschmeißen kann. Und daran klammert man sich." (APA, red – 19.10. 2018)

Mögliche Aufstellungen:

FC Red Bull Salzburg – FC Wacker Innsbruck (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, Samstag 17.00 Uhr, SR Lechner).

Salzburg: Stankovic – Lainer, Ramalho, Pongracic, Ulmer – Haidara, Samassekou, Junuzovic, Minamino – Gulbrandsen, Dabbur

Ersatz: Walke – Onguene, Todorovic, Mwepu, Yabo, Wolf, Daka, Prevljak

Es fehlen: Van der Werff (Meniskusverletzung), Farkas (nach Kreuzbandriss)

Fraglich: X. Schlager (Wadenprobleme)

Innsbruck: Hankic – Hupfauf, Maak, Maranda – Schimpelsberger, Henning, Kerschbaum, Gabriele, Vallci – Eler/Dedic, Dieng

Ersatz: Eckmayr – Zaizen, Buchacher, Meusburger, Harrer, Freitag, Baumgartner, Rakowitz, Durmus

Es fehlen: Knett (nach Schulter-Operation), Rieder (Innenbandverletzung), Peric (bei Amateuren)

Fraglich: Eler (Muskelprobleme), Gabriele (angeschlagen)