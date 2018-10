Österreichs U21 im EM-Playoff gegen Griechenland

Gregoritsch-Elf könnte erste ÖFB-Qualifikation für Endrunde schaffen

Nyon – Österreichs U21-Fußball-Nationalmannschaft trifft im Playoff zur EM 2019 mit auf Griechenland. Gespielt wird am 16. November zuerst auswärts in Saloniki, das Rückspiel steigt am 20. November in St. Pölten. Im Erfolgsfall wäre die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch die erste der ÖFB-Geschichte, die sich für die Endrunde einer U21-Kontinentalmeisterschaft qualifiziert, die im nächsten Jahr in Italien (16. bis 30. Juni) stattfindet.

Gregoritsch rechnet sich gegen die Griechen gute Chancen aus, es sei ein Gegner auf Augenhöhe. "Die Ausgangslage bei beiden Teams ist ähnlich. Es wird schwer, Griechenland hat eine gute Mannschaft, die in der Gruppenphase nur auswärts gegen Gruppensieger Kroatien verloren hat. Wenn wir so auftreten wie gegen Serbien und Russland, haben wir Chancen, es zu schaffen", sagte Gregoritsch.

Österreich hat die Gruppenphase mit 22 Punkten in der Tabelle hinter Serbien (26) auf Platz zwei beendet. Die Gastgeber und die neun Gruppenersten der Qualifikation stehen bereits als Teilnehmer fest: Italien, Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Frankreich, England, Serbien, Kroatien, Belgien, Dänemark sowie Rumänien.

Das zweite Duell um ein EM-Ticket bestreiten Portugal und Polen. (red, 19.10. 2018)