Kinder brachten in Wien rostige Granate nach Hause

Zwei Brüder fanden Kriegsrelikt in Wald

Wien – Zwei Brüder im Alter von neun und zwölf Jahren haben am Donnerstag in Wien-Liesing eine alte Werfergranate in einem Wald gefunden und mit nach Hause genommen. Als der Vater der Buben das rostige Kriegsrelikt sah, verständigte er kurz nach 18.00 Uhr die Polizei. Die Einsatzkräfte räumten daraufhin mehrere Wohnungen des Hauses in der Kaltenleutgebner Straße und transportierten die Granate ab.

Ein sprengstoffkundiger Beamter hatte die Munition vor dem Abtransport untersucht und kein besonderes Gefährdungspotenzial festgestellt. Die Werfergranate dürfte laut Polizei nicht mehr scharf gewesen sein. (APA, 19.10.2018)