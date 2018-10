Montagsfrage: Halten Sie sich für einen guten Freund?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Die Qualität einer Freundschaft kann durchaus variieren. Lose Bekanntschaften oder innige Freundschaften – vielfach sind sie sogar Familienersatz. Man bespricht Beziehungsprobleme, berufliche Entscheidungen genauso wie Banalitäten. Sie stehen einem bei – egal was passiert. Zumindest wünscht man sich das von ihnen. Aber wie schaut es eigentlich umgekehrt aus: Sind Sie dazu bereit, all das in einer Freundschaft zu geben? Sind Sie für Ihre Freunde da, wenn diese Sie brauchen? Und was macht einen richtig guten Freund aus? Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" folgende Frage:



Halten Sie sich für einen guten Freund?

foto: istockphoto.com/at/portfolio/ridofranz Was macht gute Freundschaft aus?

