Städtetrip: Wohin im Herbst?

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub – welche Städtereisen planen Sie für ein verlängertes Herbstwochenende?

Der milde Herbst und die kommenden langen Wochenenden lassen bei vielen Fernweh aufkommen. Richtig lange wegzufahren geht sich zumeist im stressigen Herbst nicht aus, Städtetrips bieten sich für den kurzen Tapetenwechsel an einem verlängerten Wochenende an. Und wenn man sich die richtige Stadt aussucht, gibt es geradezu noch spätsommerliche Temperaturen, perfekt geeignet, den Sommer noch um ein paar Tage zu verlängern.

Pizzaessen in Neapel, entlang der Seine spazieren in Paris, eine Bootstour durch die Grachten von Amsterdam, Guinness-Trinken in Dublin oder Sonne tanken in Tel Aviv – all das ist nur einen relativ kurzen Flug oder eine Zugfahrt entfernt.

Wohin geht Ihr Städtetrip?

Welche Stadt ist im Herbst besonders schön? Was muss man dort unbedingt gesehen haben? Was ist Ihnen bei einem Städtetrip wichtig? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 23.10.2018)