Kinderbilderbücher zum Thema Tod – eine Auswahl

Beim Trauern gibt es kein Richtig oder Falsch. Schon gar nicht, wenn Kinder traurig sind. Wie fühlt es sich an, wenn wenn ein Mensch, der einem am Herzen liegt, stirbt? Wie fühlt es sich an zu trauern? Die Kinderbuchautorin und Illustratorin Dagmar Geisler geht den verschiedenen Facetten der Trauer bei Kindern auf den Grund.

Jeder Mensch trauert anders: Die einen wollen in Ruhe gelassen werden, die anderen können in dieser Zeit nicht allein sein. Die einen wollen gehalten werden, die anderen darf man bloß nicht berühren. "Es gibt viele Arten, traurig zu sein, und jede ist in Ordnung", heißt es im Buch. Mit viel Feingefühl und in kindgerechter Sprache schreibt Geisler über den Schmerz, der kaum auszuhalten ist. Irgendwann wird es leichter, schreibt sie. Und: "Niemand, der dich gernhat, würde wollen, dass du für immer traurig bist." Ein großartiges Sachbilderbuch, das viele Gesprächsanlässe bietet, um in den eigenen Worten über Verlust und Traurigsein zu sprechen. Für Kinder ab fünf Jahren.

Dagmar Geisler hat seit den 1990ern eine Reihe vielbeachteter Aufklärungsbücher für Kinder geschrieben, darunter "Mein Körper gehört mir" und "War ich auch in Mamas Bauch?".



Dagmar Geisler

Was mache ich nur mit meiner Trauer

Loewe-Verlag 2018

32 Seiten, 10,30 Euro