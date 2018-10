Handball-WM ohne Frankreich-Star Karabatic

Dreifacher Welthandballer steht dem Titelverteidiger 2019 wegen Verletzung nicht zur Verfügung

Paris – Schwerer Schlag für Frankreichs Handball-Nationalteam: Der Weltmeister muss seinen Titel bei der WM 2019 in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Jänner) ohne seinen Starspieler Nikola Karabatic verteidigen. Der 34-Jährige von Paris Saint-Germain wurde am linken Fuß operiert und teilte am Freitag auf der Homepage seines Vereins seine Absage mit. "Die Schmerzen sind immer stärker geworden", sagte Karabatic, der voraussichtlich sechs Monate ausfallen wird.

Frankreich trifft in der Gruppe A auf Deutschland, Südkorea, Brasilien, Russland und Serbien.

Der dreimalige Welthandballer Karabatic war und ist maßgeblich an der großen Ära der französischen Handballer beteiligt. Der gebürtige Serbe holte mit der Equipe Tricolore zweimal Olympiagold (2008 und 2012), wurde zwischen 2006 und 2018 jeweils viermal Welt- und Europameister.

Dabei schaffte Frankreich gleich zweimal das Kunststück, gleichzeitig Europameister, Weltmeister und Olympiasieger zu sein. Dies war zuvor noch keiner anderen Nationalmannschaft gelungen. (sid, 19.10. 2018)