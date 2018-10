Die zehn beliebtesten Programmiersprachen der Welt

Die Github-Statistik zeigt einen klaren Spitzenreiter. Aufsteiger des Jahres ist Kotlin, VS Code bleibt beliebtestes Einzelprojekt

Das vergangene Jahr hat für Github entscheidende Änderungen mit sich gebracht. Wurde die Code-Plattform doch zwischenzeitlich von Microsoft übernommen. Das Unternehmen versichert dabei freilich, dass sich im täglichen Betrieb nichts ändern soll. Immerhin ist man sich bewusst, dass man sonst all die Open-Source-Entwickler auch rasch wieder vertreiben könnte.

Report

Bisher ist also alles "Business as usual", und das heißt auch: Es gibt einen neuen "State of the Octoverse" Report. Dieser zeigt zunächst die weiter wachsende Popularität von Github: Im vergangenen Jahr hätten sich rund acht Millionen neue Entwickler auf der Plattform angemeldet, rechnet man vor. In Summe wird Github damit bereits von mehr als 31 Millionen Entwicklern genutzt. Und diese sind äußerst aktiv: Aktuell umfasst die Plattform circa 96 Millionen einzelne Code Repositories.

Eine besonders spannende Frage ist aber immer auch, welche Programmiersprachen die Entwickler aktuell bevorzugen. Und dabei zeigt sich derzeit ein äußerst stabiles Bild: Die ersten sechs Positionen entsprechen dabei nämlich exakt jenen des Vorjahres. Ganz an der Spitze steht dabei Javascript, gefolgt von Java, Python, PHP, C++ und C#. Einen Sprung nach vorne hat Typescript gemacht, das von Position 10 auf 7 vorgerückt ist. Dahinter folgen dann Shell, C und Ruby.

Kotlin

Gerade angesichts dieser klaren Positionen lohnt aber auch ein Blick auf eine andere Statistik: nämlich jene zum relativen Wachstum einzelner Sprachen. Dabei zeigt sich, dass Kotlin im Vorjahr das größte Wachstum zu verzeichnen hatte, die Zahl der Beitragenden habe sich sich im Vergleich zum Vorjahr um den Faktor 2,6 erhöht, so Github. Der Grund dafür ist schnell erklärt: Google hat Kotlin Mitte 2017 zur zweiten offiziellen Entwicklungssprache für Android erhoben.

Das Unternehmen mit den meisten Beitragenden zum Github-Code ist – wenig überraschend – Microsoft, 7.700 der Github-Entwickler stammen von dem Unternehmen. Auch Google (5.500) und Red Hat (3.300) sind besonder umtriebig. Das beliebteste Einzelprojekt bleibt Microsofts VS Code mit 19.000 Beitragenden, gefolgt von React (10.000) und dem Maschinenlern-Framework Tensorflow mit 9.300 Teilnehmern. (red, 19.10.2018)