Lassen Sie sich inspirieren

blickfang

26. Okt. – 28. Nov. 2018

Freitag 12–21 Uhr

Samstag 10–20 Uhr

Sonntag 10–18 Uhr

Das nächste Like, der nächste Hype: Nie war es so einfach, neue Stilvorbilder zu entdecken – und nie war es so schwer, in der Trendvielfalt seinen eigenen Akzent zu setzen. Außer man ist Besucher der blickfang-Messe. 150 jury geprüfte, inter nationale Designer verkaufen hier Möbel, Mode und Schmuck. Wenn vom 26. bis 28. Oktober die Türen des MAK für die blickfang Wien geöffnen werden, warten frische Ideen und junge Talente – und so manches Lieblings stück, das außer einem selbst niemand hat.

blickfang MAK Wien

Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien