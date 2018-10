Papst erhält Einladung nach Nordkorea

Papst Franziskus hat am Donnerstag eine Einladung in das streng kommunistisch regierte Nordkorea erhalten. Er überlegt, anzunehmen.

Vatikan – Wenn die Reise zustande kommt, wäre es eine Sensation für das streng antireligiös geführte Land: Am Donnerstag hat Papst Franziskus eine Einladung nach Nordkorea erhalten – überbracht vom südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in während dessen 35-minütiger Privataudienz beim Heiligen Vater.

Es wäre der erste Papstbesuch in einem Land, das die Ausübung des Priesterberufs verboten hat. Ausländische Missionare sind immer wieder eingesperrt worden. Es ist unbekannt, wie viele Katholiken in Nordkorea leben – und wie sie ihren unterdrückten Glauben in der kommunistischen Diktatur leben können.

Unterdrückte Kirche in der Diktatur

Wie viele linke Regimes gewährt Nordkorea formell Religionsfreiheit "solange sie den Staat nicht unterminiert" – was in der Praxis ein Verbot der Religionsausübung bedeutet, da totalitäre Staaten nur den Kult um ihre Führung als angemessen ansehen. Es gibt zwar eine kleine Zahl staatliche kontrollierter Gotteshäuser – inklusive einer katholischen Kirche in der Hauptstadt Pyongyang –, doch ist über das religiöse Leben in Nordkorea wenig bekannt.

Der Papst hat im Gespräch mit dem südkoreanischen Präsidenten seine Unterstützung für den Friedensprozess in Korea zugesichert. Wenn es der Wunsch des Diktators Kim Jong Un sei, dass er nach Nordkorea komme, so sei er für die Reise bereit. Die Botschaft sei angekommen, eine formelle Einladung durch Kim wäre willkommen und würde angenommen, erklärte das südkoreanische Präsidentenamt. In der offiziellen Stellungnahme des Heiligen Stuhls wird die Einladung nicht ausdrücklich angesprochen. (red, Reuters, 19.10.2018)