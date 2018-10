Neue Gesichter in der Regierung? Scheubas Blick in das Jahr 2038

Mit Freude begehen wir im heurigen Jahr 2038 – neben zahlreichen anderen Jahrestagen, wie "125. Geburtstag von Heinz Conrads", "75 Jahre ZDF-Mainzelmännchen", "25 Jahre Wahl der Gebänderten Flussköcherfliege zum Insekt des Jahres" sowie der Gedenkveranstaltung im Österreichischen Parlament zum Thema "Nach 100 Jahren ist jetzt aber endlich eine Ruhe" mit der denkwürdigen Festrede von Andreas Gabalier – auch das Jubiläum "50 Jahre der STANDARD". Wir haben zu diesem Anlass ein paar der wichtigsten Repräsentanten unseres Landes von einst und heute um Wortspenden gebeten:

"Obwohl der STANDARD meiner Regierung voll kritisch gegenübersteht und schon ziemlich eine Zeitung für Leute ist, die was Shakespeare-Zitate in fünf Sprachen auswendig können, schreibt er auch immer wieder über meine Rapid, was eigentlich ganz okay ist."

– Hans Peter Doskozil,

Bundeskanzler