Eurofighter-U-Ausschuss: Finanzprokuratur muss Ausständiges liefern

Brief des VfGH – Plattner soll am 15. November in Ausschuss kommen

Wien – Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) forderte die Finanzprokuratur auf, alle vom Eurofighter-U-Ausschuss geforderten Akten zu liefern. Das geht aus einem der APA vorliegenden Schreiben an die Finanzprokuratur hervor. Die Befragung von Johan Leif Eliasson am Donnerstag indes gestaltete sich zäh und brachte keine weiteren Erkenntnisse. Der Ausschuss wird am 8. November fortgesetzt.

Der U-Ausschuss hat Anfang Oktober den Verfassungsgerichtshof angerufen, um die Justiz und die Finanzprokuratur zur Herausgabe noch fehlender Akten zu zwingen. Der VfGH hielt in seinem Brief in weiterer Folge fest, dass die Finanzprokuratur diesem alle vom Antrag betroffenen Akten und Unterlagen vorzulegen habe.

Eliasson war am Donnerstag die einzige Auskunftsperson, denn EADS-Lobbyist Alfred Plattner hatte abgesagt. Er soll am 15. November in den U-Ausschuss kommen. Dieser macht nun ein wenig Pause, weiter geht es am 8. November mit Thomas Eidenberger und Klaus Peter Kaindleinsberger – beide in Zusammenhang mit Columbus Trade. (APA, 18.10.2018)