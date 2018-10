USA gliedern Vertretung bei Palästinensern in Jerusalem-Botschaft ein

Pompeo: Bisheriges Konsulat wird ersetzt

Washington – Die USA gliedern ihre bisherige diplomatische Vertretung bei den Palästinensern in ihre Botschaft in Israel ein. Wie US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag mitteilte, wird das bisher für die Beziehungen zu den Palästinensern zuständige Konsulat durch eine neue Abteilung für palästinensische Angelegenheiten in der Botschaft in Jerusalem ersetzt.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat bereits seit Monaten die diplomatischen Beziehungen zu den Palästinensern herabgestuft. (APA, 18.10.2018)