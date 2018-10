TV-Tipps für Freitag, 19. Oktober

Deutschland 86, Making a Murderer, Jagdfieber, Max & Maestro, Re: Balkan Rallye, Makro: Ware Bildung, Der kleine Staatsbesuch: Palfrader bei den Schweden, Star Wars – mit Radiotipps

DREI JAHRE SPÄTER

Deutschland 86 Die Geschichte des DDR-Agenten Martin Rauch geht weiter: Um das Land vor dem finanziellen Kollaps zu bewahren, muss er in Afrika Geld besorgen. Amazon Prime Video

DOKUSERIE

Making a Murderer 18 Jahre saß Steven Avery im Gefängnis, bis ein DNA-Test seine Unschuld bewies. Wenige Jahre später kam er erneut ins Gefängnis – auch dieses Mal auf Basis zweifelhafter Beweise. Die zweite Staffel der True-Crime-Serie begleitet Avery und seine Familie weiter auf ihrem Kampf gegen das US-Rechtssystem. Netflix

10.45 ANIMATION

Jagdfieber (Open Season, USA 2006, Roger Allers) Grizzlybär Boog führt ein sehr gemütliches Leben bei der Wildhüterin Beth in der kleinen Stadt Timberline. Als er Hirsch Elliot vor einem Wilderer rettet, ändert sich das Leben der beiden Freunde. Bis 12.05, ORF1

17.35 ZEICHENTRICK

Max & Maestro Der elfjährige Max träumt davon, Musiker zu werden. Er spielt in einer Hip-Hop-Band, und sein Vater war einst Rap-Musiker. Durch Zufall lernt Max den berühmten Starpianisten und Dirigenten Daniel Barenboim kennen.

Bis 18.00, Kika

19.40 REPORTAGE

Re: Balkan Rallye Auf Robert, Tobias und Joris wartet das große Abenteuer. Zum ersten Mal nehmen sie an einer Rallye teil, die sie – und 169 andere Teams – 4000 Kilometer durch Osteuropa führt, ohne Navi, GPS und Autobahnen. Bis 20.15, Arte

Altmarkt in Dresden: Von hier aus starten 170 Teams ins Balkan-Abenteuer.







21.00 MAGAZIN

Makro: Ware Bildung Bildung sollte für jeden zugänglich und vor allem erschwinglich sein – also am besten nichts kosten. Doch in der Realität sieht das oft anders aus. Leistungsdruck und akuter Lehrermangel lassen das Geschäft mit den Nachhilfe stunden boomen. Bis 21.30, 3sat

20.15 KOMÖDIE

Liebe auf Persisch (D 2018, Florian Baxmeyer) Jungunternehmer Robert Leitner (Felix Klare) sucht im Iran nach seinem Vater Achim (Günther Maria Halmer). Dort vermutet ihn Roberts Mutter Irmi (Johanna Bittenbinder), die seit drei Tagen nichts mehr von ihrem Mann gehört hat. Mithilfe der Deutschlehrerin Shirin (Mona Pirzad)_hofft Robert ein Fami liengeheimnis aufdecken zu können. Bis 21.45, ARD

20.15 DOKU

Der kleine Staatsbesuch: Palfrader bei den Schweden Anlässlich der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft nehmen sechs Kabarettistinnen und Kabarettisten das Publikum auf eine persönliche Reise durch ihr europäisches Lieblingsland mit. Bis 21.00, ORF 1

Robert Palfrader mit seinem schwedischen Freund Henri nach dem Saunagang.

20.15 SCI-FI

Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger (Star Wars: Episode II – Attack of the Clones, USA 2002, George Lucas) Padmé Amidala (Natalie Portman), die Senatorin von Naboo, kehrt nach Coruscant zurück, in die Zentralwelt der Galaktischen Republik, um an einer Abstimmung im Galaktischen Senat über die Aufstellung einer Armee der Republik teilzunehmen. Als sie knapp einem Attentat entkommt, soll Anakin Skywalker (Hayden Christensen) sie beschützen. Bis 21.45, ProSieben

20.15 SPANNUNG

Dressed to Kill (USA 1980, Brian De Palma) Die sexuell frustrierte Hausfrau Kate Miller (Angie Dickinson) sucht in New York ihren Psychiater Dr. Robert Elliott (Michael Cane) auf. Bald darauf hat sie Sex mit einem Unbekannten und wird in einem Aufzug ermordet. Ein Psychothriller nach dem Vorbild Hitchcocks. Bis 0.35, Servus TV

21.20 DOKUMENTATION

Ein.Blick Auf Oberüberlut: Seit Generationen wird die Alpe im Sommer von zwei Familien bewirtschaftet. Sobald Ende Mai der meterhohe Schnee geschmolzen ist und die Almwiesen grünen, machen sie sich mit Sack und Pack auf den Weg: Der Hirte Frank Martin mit seiner Frau Andrea und vier Kindern. Bis 22.00, ORF 2

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Atatürk – Vater der modernen Türkei Am 10. November 1938 starb der Begründer der Republik Türkei. Die Doku zeigt, wie Atatürk das marode Sultanat in einem modernen Staat nach westlichem Vorbild verwandelte. Bis 23.25, ORF 2

23.40 KULTURMAGAZIN

Tracks Themen: 1) Shuffling, der Fersen-und-Zehen-Tanz, erlebt dank einiger viraler Clips einen zweiten Frühling. 2) Ralph Gibson, der Fotograf, der als Assistent von Robert Franck begann, revolutionierte die Bildsprache der 70er-Jahre. 3) Adilkhan Yerzhanovs surrealistisch-humorvollen Filme erinnern an Aki Kaurismäki und Franz Kafka. 4) Anupong Chantorn: Die vielen Skandale im korrupten Bonzenmilieu liefern dem thailändischen Künstler zahlreiche Motive. 5) Vampillia: Das zehn bis 15 Mitglieder zählende "Brutal Orchestra" aus Osaka vermischt klassische Melodien mit J-Pop und aggressiven Growls. Bis 0.30, Arte