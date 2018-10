SPÖ beschließt Statutenreform light

Die Parteimitglieder dürfen mitbestimmen – aber nur, wenn die Parteiführung das auch will. Die Statutenreform der SPÖ ist windelweich geworden

Die große Statutenreform der SPÖ, mit der die Parteiführung frischen Wind in die Funktionärsclique bringen wollte, wurde erst lange diskutiert, dann einer Befragung der Parteimitglieder unterzogen, schließlich im Parteivorstand beschlossen – und dann wieder abgesagt. Den betroffenen Funktionären ging die Reform offenbar doch zu weit. Nachdem Christian Kern, in dessen Auftrag die Statutenänderung ausgearbeitet worden war, die Parteiführung an Pamela Rendi-Wagner abgegeben hatte, nutzte der Wiener Landesparteichef Michael Ludwig eine Präsidiumsklausur vor knapp zwei Wochen, um das Vorhaben wieder abblasen zu lassen: Die Statutenreform sollte still und heimlich beerdigt werden.

Nach einem Bericht des STANDARD und empörten Reaktionen aus der Parteibasis wurde die Statutenreform wieder auf die Agenda genommen. Sie soll jetzt doch umgesetzt werden, allerdings in einer entschärften Form.

Kontrollierte Basis

Parteimitglieder sollen zwar mehr Mitsprache erhalten, allerdings in kontrollierter Form: Der Vorstand kann ein Veto gegen Abstimmungen der Basis einlegen und behält das letzte Wort.

Das ist insbesondere bei einer Regierungsbeteiligung der SPÖ von Bedeutung. Der alte Entwurf hatte vorgesehen, dass Parteimitglieder über die Koalition und den Regierungspakt abstimmen können. Eine Abstimmung wird grundsätzlich nur dann möglich sein, wenn eine Mehrheit im Parteivorstand das explizit so will. Sollte es eine Abstimmung geben, wird diese erst ab einer Beteiligung von 20 Prozent bindend.

Was die Notwendigkeit der Zweidrittelmehrheit für ein neuerliches Antreten bei einer Wahl nach zehn Jahren in einer Funktion angeht, wird die ursprünglich geplante Regelung deutlich abgeschwächt. Sie wird nur noch für Bundeslisten gelten. Landeslisten, aber auch Regionalwahlkreise sind davon ausgenommen.

Die bereits erprobten Gastmitgliedschaften sollen auch ins Statut aufgenommen werden, ebenso wie die sogenannten Themensektionen. Zudem soll es eine Solidarabgabe an die Partei geben, wenn es politische Mehrfachbezüge eines SPÖ-Repräsentanten gibt. Beschlossen werden soll die Statutenreform bei einem Parteitag Ende November.

Kaiser gegen Herr

Der SPÖ-Vorstand musste sich am Donnerstag auch mit Luca Kaiser, dem Sohn von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, beschäftigen. Die Kärntner SPÖ hätte Luca Kaiser gerne auf dem sechsten Listenplatz für die EU-Wahl gesehen, ein aussichtsreicher Platz. Hält die SPÖ das Ergebnis vom letzten Mal, gehen sich sechs Mandate aus. Vater Peter Kaiser entgegnet etwaiger Kritik einer schiefen Optik sinngemäß, er animiere junge Menschen immer wieder, sich aktiv in die Politik einzuschalten, sich zu engagieren, "da kann ich nicht bei meinem Sohn jetzt anders argumentieren".

Gedränge auf Platz sechs

Den sechsten Listenplatz beansprucht allerdings auch Julia Herr, die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend (SJ), für sich.

Die FPÖ machte noch am Donnerstag gegen Luca Kaiser mobil. Sie grub eine Twitter-Nachricht aus dem Jänner aus, in der Kaiser junior Österreich als "Nazion" bezeichnete. Für die FPÖ eine "inakzeptable Grenzüberschreitung", sie fordert Kaisers Rücktritt.

"Österreich ist eine Nazion mit einem scheiß Innenminister. #kickl", lautete die Nachricht. Kaiser teilte am Donnerstag mit, dass er die Wortwahl zurücknehme. Sie sei aus einem emotionalen Moment heraus überspitzt gewesen und sei zu weit gegangen. (Walter Müller, Michael Völker, 19.10.2018)