Pellegrini setzt auf fitten Arnautovic: "Marko ist o.k"

ÖFB-Legionär nach Pause im Team gegen Tottenham wieder einsatzfähig

London – Marko Arnautovic ist nach dem Auslassen des Testländerspiels gegen Dänemark wegen Knieproblemen bereit für den nächsten Einsatz in der Fußball-Premier-League am Samstag gegen Tottenham. "Marko ist o.k. Er hat mit der Mannschaft ohne Probleme gearbeitet", sagte Manuel Pellegrini, sein Trainer bei West Ham United, am Donnerstag.

Man müsse jedoch auf die anhaltenden Kniebeschwerden des vierfachen Saisontorschützen Rücksicht nehmen. "Wir müssen vorsichtig mit seinem Knie sein, aber es ist o.k. Es erlaubt ihm Matches zu spielen", so Pellegrini. Der Chilene wies außerdem Medienspekulationen zurück, wonach der aktuelle Tabellen-15. sich in der Winterpause mit neuen Offensivspielern wie Edin Dzeko von AS Roma verstärken wird. "Ich kenne ihn gut, aber darüber denken wir im Moment nicht nach." (APA/Reuters, 18.10.2018)