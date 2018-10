Apple verkauft smarten Becher, der Kaffeekonsum misst

"Ember Travel Mug" kann Trinktemperatur halten und liefert Daten ans Smartphone

Die gelegentliche Tasse Kaffe schmeckt nicht nur gut, sondern hilft auch, munter durch den Tag zu kommen. Wie bei vielen angenehmen Dingen sollte man es aber nicht übertreiben. Denn eine Überdosis an Koffein gilt gesundheitlich als eher unvorteilhaft.

Und weil es neuerdings für fast jede Problemstellung eine internetfähige Lösung gibt, können auch die Anhänger des trinkbaren Turbos nun zu einer solchen greifen. Apple bietet seit kurzem in den USA und Kanada exklusiv den Temperature Control Travel Mug des Start-ups Ember in weißer Farbe an. Im Vorfeld hatte der Hersteller die Healthkit-Integration für iOS ausgerollt.

Es handelt es sich um einen vernetzten Thermosbecher samt Ladestation. Er erfasst, mit wie viel Flüssigkeit er geladen ist und führt über die Health-App am iPhone oder anderen Apple-Geräten Buch. Auch eine Android-App gibt es. Kommuniziert wird über Bluetooth 4.0. 355 Milliliter passen in den Ember Mug und wer will kann natürlich auch jedes andere Getränk einfüllen.

150 Dollar

Der integrierte Akku dient aber nicht nur zur Ermöglichung der Datenübertragung. Nutzer können auch eine gewünschte Trinktemperatur für eingefüllte Heißgetränke von rund 49 bis 63 Grad Celsius festlegen. Je nach Einstellung wird diese dann bis zu zwei Stunden lang automatisch gehalten. Den Akku wieder vollständig aufzuladen soll rund 1,5 Stunden dauern.

Ganz billig ist der technologisch erweiterte Kaffee- oder Teegenuss allerdings nicht. 150 Euro werden für den Becher verlangt, der später in der weißen Ausführung auch in anderen Geschäften erhältlich werden soll. (red, 18.10.2018)