EU-Wahl: Wirbel um Tweet von Kärntner SPÖ-Wunschkandidat

FPÖ fordert Rücktritt – Landeshauptmann-Sohn Luca Kaiser: Nehme Wortwahl zurück

Klagenfurt/Wien –In der SPÖ grummelt es unter der Oberfläche weiter: Wenn die Bundesgremien heute, Donnerstagabend, zusammenkommen, müssen sie ein heikles Problem lösen: Die Reihung auf der EU-Liste oder konkret, die Entscheidung über den sechsten Platz. Dieser ist besonders umstritten, zumal die SPÖ, wenn sie das letzte Ergebnis hält, auf sechs Mandate kommen könnte. Den Platz beanspruchen nun zwei junge SPÖ-ler, Julia Herr und der Kärntner Luca Kaiser, Sohn des Landeshauptmannes Peter Kaiser.

Luca Kaiser hat sich in einer Vorauswahl als Spitzenkandidat der Kärntner SPÖ durchgesetzt. Vater Peter Kaiser entgegnet etwaiger Kritik einer schiefen Optik sinngemäß, er animiere junge Menschen immer wieder, sich aktiv in die Politik einzuschalten, sich zu engagieren, "da kann ich nicht bei meinem Sohn jetzt anders argumentieren".

Die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend (SJ) Julia Herr, sieht sich nun einem ebenso jungen Kandidaten der SJ, der überdies von einer starken Landespartei ins Rennen geschickt wird, gegenüber. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner muss jedenfalls eine Lösung finden. Was die Sache nicht einfacher macht: Beide sind bekennende Rendi-Wagner-Fans.

"Nazion"

Um Landeshauptmannsohn Kaiser gibt es bereits vor der Listenentscheidung einigen Wirbel. Kaiser hatte im Jänner Österreich in einer Kurznachricht als "Nazion" bezeichnet. Die FPÖ spricht in einer Aussendung am Donnerstag von einer "inakzeptablen Grenzüberschreitung" und fordert Kaisers Rücktritt.

"Österreich ist eine Nazion mit einem scheiß Innenminister. #kickl", ließ Kaiser im Jänner via Twitter wissen. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker erklärte nun, damals sei eine Grenze überschritten worden. "Österreich als Nazion generell zu beschimpfen und seine Wählerinnen und Wähler als Verbrecher darzustellen, ist eine inakzeptable Grenzüberschreitung." SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner müsse ein Machtwort sprechen.

Reaktion auf konzentrieren

Kaiser teilte daraufhin in einer Aussendung mit, dass er die Wortwahl zurücknehme. Der Tweet sei eine Reaktion auf Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und dessen Aussage gewesen, er wolle Flüchtlinge in Lagern konzentrieren. Die Wortwahl sei aus einem emotionalen Moment heraus überspitzt gewesen und sei zu weit gegangen. "Mir ging und geht es einzig und allein darum, Österreich, seine Bevölkerung, unseren guten Ruf zu verteidigen und deutlich zu machen, dass Österreich mehr und größer ist, als diese Bundesregierung." (mue, APA, 18.10.2018)