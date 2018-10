Nowotny wirft Merkel "schweren Fehler" bei Draghi-Nachfolge vor

Die deutsche Kanzlerin habe ohne Not auf eine Kandidatur des Bundesbank-Präsidenten verzichtet

Wien – Das österreichische EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny warnt Deutschland vor einem Verzicht auf eigene Ansprüche im Rennen um die Nachfolge von Zentralbankchef Mario Draghi. Nach Ansicht Nowotnys wäre es gut, wenn ein Vertreter der größten Volkswirtschaft des Euroraums an der Spitze der EZB stünde. In den "Oberösterreichische Nachrichten" vom Donnerstag warf er der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vor, ohne Not auf eine Kandidatur von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann zu verzichten.

"Ich persönlich halte das für einen schweren politischen Fehler von Angela Merkel, dass sie die Kandidatur von Weidmann nicht mehr weiter betreibt", sagte Nowotny. Medienberichten zufolge ist der deutschen Kanzlerin wichtiger, dass Deutschland den nächsten EU-Kommissionspräsidenten stellt. "Ich hätte die Kandidatur Weidmanns sehr begrüßt", meinte Nowotny. "Ich kann das jetzt sagen, weil ich nächstes Jahr altersbedingt ausscheide."

Nowotnys Amtszeit als Chef der Oesterreichischen Nationalbank endet im August 2019. Mit der Position ist auch ein Sitz im EZB-Rat verbunden. Draghi scheidet Ende Oktober 2019 nach acht Jahren aus dem Amt. (Reuters, 18.10.2018)