Nach FIS-Schneekontrolle am Donnerstag wartet viel Arbeit

Sölden – Nach der am Donnerstag durchgeführten Schneekontrolle des Internationalen Skiverbandes (FIS) in Sölden steht dem alpinen Weltcup-Auftakt am 27. und 28. Oktober nichts mehr im Wege. "Mit dem genug vorhandenen Schnee muss jetzt eine weltcuptaugliche Piste gebaut werden. Bis zum Renntag am Samstag wartet noch viel Arbeit auf uns", wurde FIS-Renndirektor Markus Mayr in einer ÖSV-Aussendung zitiert. (APA; 18.10.2018)