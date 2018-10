Hammerschmid will Rektorin an Uni Salzburg werden

Insgesamt 15 Bewerbungen

Salzburg – SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid will Rektorin an der Universität Salzburg werden. Ihr Name ist laut "Salzburger Nachrichten" (Donnerstag-Ausgabe) unter den insgesamt 15 Bewerbungen um die Nachfolge des Langzeit-Amtsinhabers Heinrich Schmidinger ab Herbst 2019.

Vor ihrem Einstieg in die Politik als Bildungsministerin im Jahr 2016 war die Molekularbiologin bereits sechs Jahre lang Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität (Vetmed) und parallel dazu ein halbes Jahr Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko). Ihre Bewerbung begründete sie in den SN damit, dass sie bereits vor ihrer Zeit in der Politik Mitglied des Wissenschaftsrats des Landes Salzburg war und damit das Umfeld der Uni bereits kenne.

Dreiervorschlag

Schmidinger selbst hat sich nach 17 Jahren an der Spitze der Uni nicht mehr für eine neuen Amtszeit beworben. Gewählt wird ein neuer Rektor durch das Zusammenwirken zweier Gremien: Der aus Vertretern aus Professoren, Mittelbau, Studenten und allgemeinem Personal bestehende Senat erstellt auf Grundlage der Bewerbungen einen Dreiervorschlag. Aus diesem muss der (von Regierung und Senat beschickte) Universitätsrat einen Kandidaten auswählen. (APA, 18.10.2018)