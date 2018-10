Nationalrat: Dringlicher Klimaschutz-Antrag der Liste Pilz

Wien – Die Liste Pilz sieht die Bundesregierung beim Thema Klimaschutz gefordert und hat daher am Donnerstag in der von ihr beantragten Nationalrats-Sondersitzung einen Dringlichen Antrag dazu eingebracht. Österreich soll den EU-Ratsvorsitz nutzen und zum Klimaschutz-Vorzeigeland werden, heißt es darin etwa. Gefordert wird hierzu unter anderem eine ökologische Steuerreform.

