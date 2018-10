VW zahlt bis zu 10.000 Euro für Verschrottung alter Diesel

Die Verschrottungsprämien in Deutschland nehmen Gestalt an. VW stellt eine Garantie aus

Berlin– Bei Volkswagen hat einem Medienbericht zufolge der Vorstand neue Maßnahmen in Milliardenhöhe für die Diesel-Umrüstung beschlossen, um Fahrverbote für seine Kunden zu verhindern. Der VW-Konzern wolle alle alten Diesel seiner Marken VW, Seat, Skoda und Audi in Deutschland mit den Normen 1 bis 4 nicht nur zurücknehmen, sondern verschrotten und damit wirklich aus dem Verkehr ziehen, berichtete die "Bild" am Mittwochabend vorab.

Wer sich für einen Tausch entscheide, erhalte eine Prämie. Diese sei je nach Modell gestaffelt. Sie gehe von 1500 Euro bis hin zu 10.000 Euro. In den 14 Städten mit besonders belasteter Luft solle es neben der Prämie spezielle Zusatzangebote für Autos mit der Norm Euro 5 geben. Eines sei eine günstigere Finanzierung.

VW stellt der Zeitung zufolge zudem eine Deutschland-Garantie aus, die ab Kaufdatum für drei Jahre gilt. Volkswagen wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht zum neuen Diesel-Programm äußern. (APA, 18.10.2018)