Wahlanfechtung könnte der FDP Platz im Bayern-Landtag kosten

Kreisrat hatte gegen Erstellung von Wahlliste geklagt. Weil diese in Deutschland strengen Regeln unterliegt, droht Aberkennung von Stimmen

München – Ein seit Monaten andauernder Rechtsstreit gefährdet einem Medienbericht zufolge den Einzug der FDP in den bayerischen Landtag. Ein Gericht prüfe derzeit die Klage eines FDP-Kreisrats aus Vilshofen gegen die Wahlliste der Liberalen in Niederbayern, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Diese unterliegen in ihrem Zustandekommen in Deutschland strengeren Regeln als in Österreich – verstoßen die Parteien dagegen können ihnen empfindliche Strafen und Stimm-Aberkennungen drohen.

Dem Bericht zufolge erhielt die FDP in den nun strittigen Wahlbezirken 60.634 Stimmen, was einem Anteil von 0,45 Prozent am landesweiten Wahlergebnis entspreche. Sollte das Gericht dem Kläger Recht geben, würde die Partei alle Stimmen aus Niederbayern verlieren. Sie läge damit landesweit unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die FDP hatte bei der Landtagswahl am Sonntag mit 5,1 Prozent nur knapp die Rückkehr in den Landtag geschafft.

Der Streit dreht sich konkret um die Nominierung des Direktkandidaten im Stimmkreis Passau-West. Dem Bericht zufolge hatte der FDP-Kreisrat Hansi Brandl im Dezember im Rennen um die Kandidatur gegen die Kreisvorsitzende Bettina Illein gewonnen. Illein habe daraufhin im Februar und März nochmals abstimmen lassen, bis eine knappe Mehrheit für sie votiert habe. Das Landesschiedsgericht der Partei habe einem Einspruch Brandls stattgegeben, das Bundesschiedsgericht habe diese Entscheidung wieder aufgehoben. Daraufhin habe Brandl Zivilklage vor einem Gericht in Passau eingereicht. (APA, 17.10.2018)