Brexit-Poker mit May geht in Verlängerung

Die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt können nicht wie geplant im Oktober abgeschlossen werden. Premierministerin Theresa May macht den EU-27 neue Vorschläge

Man sei "noch lange nicht am Endpunkt", hieß es am Mittwoch in Brüssel unter Brexit-Verhandlern. Den Zeitpunkt, zu dem eine definitive Entscheidung darüber fallen müsse, wie die "Scheidung" zwischen den Briten und den EU-27 ausfallen werde, "bestimmt letztlich die britische Premierministerin Theresa May", bestätigte ein Diplomat dem STANDARD.

Es sei daher auch noch zu früh für eine realistische Einschätzung, ob der Brexit chaotisch ausfallen werde, weil man sich über die Bedingungen in einem geregelten "Austrittsabkommen" nicht einig werde, oder ob man doch einen Kompromiss finden könne, der den wirtschaftlichen Schaden für beide Seiten in berechenbaren Grenzen halte.

Das war die Ausgangsposition für den EU-Gipfel, der am Mittwochabend mit einem Arbeitsessen der 28 Staats- und Regierungschefs beginnt. Der Ständige Ratspräsident Donald Tusk hatte May im Vorfeld dazu aufgefordert, mit "neuen Vorschlägen" in die EU-Hauptstadt zu kommen, um die derzeitige Lähmung zu überwinden. Er verglich die Sache mit dem "gordischen Knoten", den es zu durchschlagen gelte, aber es sei kein Alexander der Große in Sicht.

Ob die britische Regierungschefin willens und in der Lage ist, sich als Theresa die Große der Neuzeit zu erweisen, die mit der EU einen Abschluss findet und diesen dann auch durch das britische Parlament bringt, wird sich voraussichtlich erst gegen Ende des Jahres herausstellen.

Zerstrittene Partei

An sich war seit einem Jahr geplant, dass die Brexit-Verhandlungen bis Mitte Oktober abgeschlossen werden. Sowohl das Unterhaus in London wie auch das EU-Parlament hätten dann ausreichend Zeit gehabt, die Austrittsvereinbarungen zu studieren und zu beschließen. Fänden sich keine Mehrheiten für den Brexit-Vertrag, wäre ein EU-Austritt, bei dem Großbritannien sofort ein Drittland wird, nicht zu vermeiden. Genau das versuchen alle Beteiligten derzeit fast schon verzweifelt zu vermeiden.

May muss es dafür aber gelingen, in ihrem eigenen Land eine Mehrheit zu organisieren, die total zerstrittenen Lager auch in ihrer eigenen Partei zu einen, insbesondere was eine Lösung für die Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland betrifft. Dafür braucht sie offenbar mehr Zeit.

May traf vor Beginn des Gipfels mit Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen, um ihre Vorstellungen auch hinsichtlich des neuen Zeitplans zu erörtern. EU-Chefverhandler Michel Barnier sagte bereits, dass man noch einige Wochen "in Ruhe weiterverhandeln" solle, um doch noch Annäherungen zu erzielen. Danach sieht es nun auch aus. In Salzburg hatte man sich Mitte September darauf geeinigt, dass es Mitte November einen Brexit-Sondergipfel geben soll, wenn bis Oktober "ausreichend Fortschritte" erzielt werden, die das sinnvoll erscheinen ließen. In Ratskreisen wurde erwartet, dass die Regierungschefs das genauso sehen.

"Quadratur des Kreises"

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sprach von der "Quadratur des Kreises", die es zu lösen gelte. Verhandler gehen inzwischen sogar davon aus, dass ein Brexit-Abschluss erst Ende Dezember beim nächsten regulären Gipfel stattfinden werde. Bis zur Auflösung des EU-Parlaments Ende März und vor den Europawahlen im Mai sei dann noch genug Zeit für eine Ratifizierung, wenngleich der Druck höher werde.

Alles, so hört man häufig, hänge nun davon ab, ob May sich als flexibel erweise. Ein Element zur Lösung könnte sein, dass die Übergangsphase nach dem EU-Austritt im März 2019 verlängert wird – statt 21 Monaten um ein, zwei weitere Jahre. So lange würden dann EU-Regeln weiter gelten, Wirtschaft und Gesellschaft dies- und jenseits des Ärmelkanals bleibe mehr Zeit, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. (Thomas Mayer aus Brüssel, 17.10.2018)