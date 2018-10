US-Mobilfunker Sprint verkauft Online-Werbegeschäft

Technologieanbieter Inmobi übernimmt die Sparte

Der viertgrößte US-Mobilfunkanbieter Sprint trennt sich vor der Übernahme durch den größeren Konkurrenten T-Mobile US von seinem Online-Werbegeschäft. Das Tochterunternehmen Pinsight Media gehe an den Technologieanbieter Inmobi, teilten die Firmen am Mittwoch mit.

Das Geschäft wurde in Aktien abgewickelt. Zum Kaufpreis machten sie keine Angaben. Pinsight werde auch in Zukunft mit Sprint zusammenarbeiten, sagte der zuständige Sprint-Manager.

Präzisere Werbung

Pinsight nutzt die Daten von Mobilfunkanbietern, um Unternehmen dabei zu helfen, mit ihren Werbeanzeigen Zielgruppen präziser auf ihren Smartphones anzusprechen. Diese Art der Datennutzung war ein wichtiger Grund, warum der Telekomkonzern AT&T den Medienkonzern Time Warner übernommen hat.

Der Markt für Smartphone-Werbung dürfte heuer nach Einschätzung der Experten von eMarketer um 6 Mrd. Dollar (5,2 Mrd. Euro) größer sein als die Ausgaben für Fernsehwerbung. Auch für die kommenden Jahre sagen sie Wachstum voraus: Bis 2022 sollen die Ausgaben für Smartphone-Werbung bei 141 Mrd. Dollar liegen, für Fernsehspots dürften die Firmen dann 68 Mrd. Dollar ausgeben. (APA, 17.10.2018)