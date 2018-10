EU gibt grünes Licht für Vietnam-Handelsabkommen

Nahezu alle Zölle auf Waren sollen mit dem Abschluss wegfallen

Brüssel – Die EU-Kommission hat den Weg für die Unterzeichnung eines Handels- und eines Investitionsabkommen mit Vietnam frei gemacht. Wir zeigen, dass wir uns "entschlossen für eine möglichst rasche Umsetzung dieser Abkommen einsetzen", teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Durch das fertig ausgehandelte Abkommen sollen nahezu alle Einfuhrzölle auf Waren zwischen der EU und Vietnam wegfallen.

Das Handelsabkommen muss nun noch vom Rat der Mitgliedstaaten und vom EU-Parlament gebilligt werden, bevor es unterzeichnet und in Kraft treten kann. Das separat aufgesetzte Investitionsschutzabkommen muss zusätzlich von den nationalen Parlamenten der EU-Länder abgesegnet werden.

Die Mitgliedstaaten hatten am Montag ein ähnliches Abkommen mit Singapur gebilligt, das am Freitag am Rande des EU-Asien-Gipfels in Brüssel unterzeichnet werden soll. Nach Angaben der Kommission ist Vietnam nach Singapur der zweitgrößte Handelspartner der EU im Verband Südostasiatischer Nationen (Asean). (APA, 17.10.2018)