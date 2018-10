Ed Sheeran zahlte 2017 mehr Steuern als Amazon

Große Konzerne wie Amazon, Facebook und Konsorten profitieren davon, ihren europäischen Sitz in Irland auszulegen

Der britische Popstar Ed Sheeran soll im vergangenen Jahr mehr Steuern gezahlt haben als Amazon und der Kaffeeverkäufer Starbucks. So habe er, wie die Plattform "iNews" berichtet, im vergangenen Jahr 5,29 Millionen britische Pfund gezahlt, Amazon hingegen nur 4,5 Millionen, Starbucks 3,3 Millionen. Dabei verdiente er den am Wochenende veröffentlichten Zahlen zufolge nur 27 Millionen Pfund, Amazon hingegen zwei Milliarden.

Auch Facebook zahlte kaum Steuern

Konzerne werden in Großbritannien vermehrt für die niedrigen Steuern, die sie zahlen müssen, kritisiert. Auch Facebook soll im vergangenen Jahr nur 15,8 Millionen Pfund gezahlt haben, obwohl der Gewinn bei 1,3 Milliarden liegt. Dabei wurden 8,4 Millionen nicht ausbezahlt, sondern als Aktien an Mitarbeiter vergeben – somit hat das Unternehmen 2017 nur 7,4 Millionen Pfund an Steuern gezahlt, was weniger als ein Prozent des Jahresumsatzes entspricht.

Steuerparadies Irland

Große Konzerne wie Amazon, Facebook und auch Apple profitieren davon, ihren Sitz in Länder auszulegen, wo die Steuersätze besonders niedrig sind. Aus diesem Grund befindet sich die europäische Zentrale vieler dieser Unternehmen in Irland, aber auch in Luxemburg.

Apple musste im September 14 Milliarden Euro nachzahlen. Das Unternehmen hatte sich den Betrag ursprünglich durch illegale Steuervergünstigungen erspart. Das Verfahren lief seit 2017, nachdem Irland sich weigerte, das Geld plus Zinsen nachzufordern. Die EU-Kommission leitete daraufhin juristische Schritte vor dem EuGH gegen Irland ein. Das Land selbst profitiert wirtschaftlich davon, dass so viele Konzerne das Land als europäischen Standort nutzen. (red, 17.10.2018)