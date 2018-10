Game City 2018: Das ist Österreichs größte Gaming-Messe

Das Spiele-Spektakel bringt Jahr für Jahr tausende ins Wiener Rathaus

Zehntausende Gamer aus ganz Österreich pilgern Jahr für Jahr zur Game City ins Wiener Rathaus. Heuer findet das Gaming-Spektakel bereits zum zwölften Mal statt. Neben der Möglichkeit, etliche Spiele vorab zu testen, können seit Freitag auch angehende E-Sportler ihr Können beweisen oder von den besten Spielern etwas lernen.

Wer lieber gemütlich alleine oder mit Freunden spielt, kann bei einem der zahlreichen Stände der verschiedenen Hersteller eine Gaming-Runde einlegen. Bei Highlights wie The Division 2, Ori and the Will of the Wisps, Kingdom Hearts 3, Hitman 2 und Devil May Cry 5 sollte man allerdings etwas Geduld einplanen.

DER STANDARD war vor Ort und hat einige Stimmungsbilder von Österreichs größtem Gaming-Event aufgefangen. (Muzayen Al-Youssef, Ayham Yossef, 20.10.2018)