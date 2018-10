Viele Tote bei Anschlag auf Schule auf Krim

Selbstmordattentäter soll Bombe gezündet haben, Komplizen Schüler erschossen haben

Moskau/Kertsch – Bei einem Selbstmordanschlag in einer Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind dem Schulleiter zufolge zahlreiche Kinder ums Leben gekommen. Der Rektor der Schule in der Stadt Kertsch sagte am Mittwoch im örtlichen Fernsehen, ein Angreifer habe sich in der Mensa der Schule in die Luft gesprengt.

Bewaffnete Männer seien zudem durch die Räume gegangen und hätten jeden erschossen, den sie finden konnten. "Überall liegen die Leichen von Kindern", sagte er. Auch Angestellte der Schule seien unter den Opfern.

Schuldirektorin Olga Grebennikowa sprach davon, dass vor der Explosion in dem Gebäude auch geschossen worden sei. Sie hatte die Schule kurz vor dem Vorfall verlassen. Im Internet kursierte ein Video, wie die Frau, sichtlich erschüttert, dem Bildungsministerium der Krim telefonisch Bericht erstattet über das, was sie erfahren hat.

Kindergärten evakuiert

Laut den russischen Behörden sind die meisten der aktuell 18 Toten Jugendliche. Schulen und Kindergärten in Kertsch wurden evakuiert. Das russische Verteidigungsministerin schickt Kräfte und Material in die Stadt im Osten der Krim.

Die Sicherheitskräfte sprachen von einem Terrorakt. Die Explosion sei durch eine selbstgebaute Bombe ausgelöst worden, sagte Sergej Melikow, Vize-Chef der Nationalgarde, der russischen Nachrichtenagentur Tass. Ein Verdächtiger, ein 22-jähriger Student, hat den Behörden zufolge Suizid begangen.



Dutzende Verletzte



Beim letzten großen Terroranschlag in Russland im April 2017 waren in der U-Bahn von St. Petersburg 14 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. (red, APA, 17.10.2018)