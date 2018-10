Mindestens 18 Tote bei Amoklauf in Schule auf der Krim

Derzeit wird ein 18-Jähriger verdächtigt, er soll sich nach der Tat selbst getötet haben

Moskau/Kertsch – Bei dem Anschlag auf eine Schule auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim handelte es sich den Ermittlern zufolge um einen Amoklauf. Verdächtigt werde ein 18-Jähriger, der sich nach der Tat selbst getötet habe, teilten die Ermittler am Mittwoch mit. Bei der Tat in dem Ort Kertsch waren mindestens 18 Menschen getötet worden. Zunächst war nicht ausgeschlossen worden, dass es sich um einen Terrorakt handelte. Laut ersten Medienberichten soll in der Schule eine Bombe explodiert sein.



Kindergärten evakuiert

Nach Angaben der russischen Behörden sind die meisten der aktuell 18 Toten Jugendliche. Die Regierung der Halbinsel hat einen Schüler als Urheber des Anschlags genannt. Der Jugendliche habe Suizid begangen, sagte Regierungschef Sergej Aksjonow. Schulen und Kindergärten in Kertsch wurden evakuiert, das russische Verteidigungsministerin schickte Kräfte und Material in die Stadt.

Die Sicherheitskräfte sprachen anfangs von einem Terrorakt. Die Explosion sei durch eine selbstgebaute Bombe ausgelöst worden, sagte Sergej Melikow, Vizechef der Nationalgarde, der russischen Nachrichtenagentur Tass. (red, APA, 17.10.2018)