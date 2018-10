Stimmung! 15 STANDARD-Mitarbeiter werfen sich in Schale

foto: stefan armbruster

Firas Said

STANDARD: Welches Lied hast du für das Shooting ausgewählt?

Firas Said: "Dirty Diana" von Michael Jackson. Ich verbinde mit dem Song die Zeit meiner Jugend, in der ich versucht habe, als Breakdancer durchzustarten.

STANDARD: Was braucht ein gutes Party-Outfit?

Said: Eine Prise Mut, guten Geschmack und zur Sicherheit einen Check im Spiegel.

STANDARD: An welchen Moment deiner Zeit beim STANDARD erinnerst du dich am liebsten?

Said: An den Tag, an dem ich meinen Arbeitsplatz zum ersten Mal gesehen habe.